ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI: 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Milyonların merakla beklediği esnaf kredi ve destek paketi detayları belli oldu. Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dev desteğin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Bu noktada ise "Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. 100 milyar liralık kredi paketinde 60 ay vade seçeneğiyle 7,5 faiz oranı dikkat çekti. Krediye ilişkin üst limitler ise arttırıldı. Peki, Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte detaylar.