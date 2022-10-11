ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI: 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Esnaf kredi ve destek paketi başvurularıyla ilgili detaylar merak ediliyordu. Beklenen açıklama ise geçtiğimiz gün geldi. Esnaflara verilen müjdeye göre; 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi verileceği ifade edildi. Kredi üst limitleri ise 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıldı. Peki, Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte Esnaf kredi ve destek paketi detayları.