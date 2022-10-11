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Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 11:07

ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI: 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Milyonların merakla beklediği esnaf kredi ve destek paketi detayları belli oldu. Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dev desteğin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Bu noktada ise "Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. 100 milyar liralık kredi paketinde 60 ay vade seçeneğiyle 7,5 faiz oranı dikkat çekti. Krediye ilişkin üst limitler ise arttırıldı. Peki, Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte detaylar.

ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI: 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Esnaf kredi ve destek paketi başvurularıyla ilgili detaylar merak ediliyordu. Beklenen açıklama ise geçtiğimiz gün geldi. Esnaflara verilen müjdeye göre; 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi verileceği ifade edildi. Kredi üst limitleri ise 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıldı. Peki, Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte Esnaf kredi ve destek paketi detayları.

ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI: 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. İşte alınan kararlar;

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

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ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI: 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI: 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz.

ESNAFA KREDİ DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI: 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.

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