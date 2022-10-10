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Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 13:44

ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine öncesinde gündeme gelen bir konu da esnaf kredi ve destek paketi oldu. Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir vatandaşlara çeşitli destekler sağlanıyordu. Bu akşamki kabinede Esnaf kredisi, sicil affı ve destek paketi gibi konuların gündeme gelmesi ve detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte esnaflara sağlanacak destek paketi ve kredi faiz oranları gibi detaylar.