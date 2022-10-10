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Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 13:44

ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine öncesinde gündeme gelen bir konu da esnaf kredi ve destek paketi oldu. Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir vatandaşlara çeşitli destekler sağlanıyordu. Bu akşamki kabinede Esnaf kredisi, sicil affı ve destek paketi gibi konuların gündeme gelmesi ve detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte esnaflara sağlanacak destek paketi ve kredi faiz oranları gibi detaylar.

ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Esnaf kredi ve destek paketi detayları merakla bekleniyor. Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım resmen başladı. Vatandaşlar konuya dair gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Halkbank ile esnafa verilecek kredinin üst limitinin 500 bin TL olması bekleniyor. Ancak henüz detaylar duyurulmadı. Peki, esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte esnaf kredi ve destek paketine dair merak edilenler.

ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ MÜJDESİ!

TRT Haber'e göre hazırlanan yeni paketle Halkbank aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 500 bin TL olacak. Faiz oranı ise yüzde 7,5'e düşecek.

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ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor.

ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Halkbank esnafa 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranlı kredi sağlıyor. Hükümet, bu desteği artırmaya hazırlanıyor.

ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ MÜJDESİ! 2022 Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.

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