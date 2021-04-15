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Haberler Yaşam Esra Erol canlı yayında açıkladı! Şiddet mağduru Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi
Giriş Tarihi: 15.04.2021 08:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:07

canlı yayında açıkladı! Şiddet mağduru 'e 'dan müjdeli haber geldi

haberleri... 'nin reyting rekormeni programı "'da", güzel anlar yaşandı. Canlı yayına katılıp 'Eşimden dayak yemekten bıktım' diyen 'e 'dan müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Esra Erol canlı yayında açıkladı! Şiddet mağduru Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi

Ünlü sunucu , yıllarca sunduğu evlilik programlarıyla izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Akılalmaz olayların arasında kalan 'in bu kez yüzü güldü.

Esra Erol canlı yayında açıkladı! Şiddet mağduru Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi

Kastamonu'dan gelen Güzel ailesi, bir türlü çözülemeyen ilişkiler yumağı yüzünden izleyicilerin kafasını hayli meşgul ediyor.

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Esra Erol canlı yayında açıkladı! Şiddet mağduru Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi

Güzel, kaybolan eşi Gülhan Güzel'i bulmak için programa çıktı. Ama asıl niyeti ondan boşanmaktı çünkü eşinden şiddet görüyordu!

Esra Erol canlı yayında açıkladı! Şiddet mağduru Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi

Süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla dayak yiyen Güzel, sorunun kıskançlık olduğunu söyledi.

Esra Erol canlı yayında açıkladı! Şiddet mağduru Muammer'e Tanzanya'dan müjdeli haber geldi

"Beni herkesten kıskanıyordu. Hiç huzurumuz yok" dese de eşini sevdiğini söyleyerek boşanma konusundaki kararsızlığını dile getirdi.

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