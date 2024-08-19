Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
15:21
ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile Esra Erol’da 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?
ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'un yeni sezon tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni sezonda birbirinden farklı olaylarla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan program için geri sayım başladı. 28 Haziran Cuma günü sezon final, bölümüyle ekranlara veda eden programın yeni sezon tarihinin açıklanması bekleniyor. Peki, Esra Erol yeni sezonu ne zaman başlayacak?