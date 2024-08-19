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Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:21

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile Esra Erol’da 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'un yeni sezon tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni sezonda birbirinden farklı olaylarla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan program için geri sayım başladı. 28 Haziran Cuma günü sezon final, bölümüyle ekranlara veda eden programın yeni sezon tarihinin açıklanması bekleniyor. Peki, Esra Erol yeni sezonu ne zaman başlayacak?

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile Esra Erol’da 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Esra Erol yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sorusu programın sevenleri tarafından sorgulanıyor. Programın sıkı takipçileri tarafından yeni sezon başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Peki, Esra Erol yeni sezona ne zaman başlayacak?

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile Esra Erol’da 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
Esra Erol'un yeni sezon tarihi merakla beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sevilen programın Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile Esra Erol’da 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğmuş, aslen Sinoplu bir isimdir. Babası polis olan Esra Erol'un 4 kardeşi vardır: Pervin, Filiz, Eda ve Bihter. İlköğrenimini Kütahya'da tamamlayan Erol, Kız Lisesi Çini ve Seramik bölümünden mezun olduktan sonra Açık Öğretim Fakültesi'ni bitirmiştir.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile Esra Erol’da 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon ve spikerlik kursu aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim görmüştür.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile Esra Erol’da 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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