Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu
Giriş Tarihi: 22.03.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 20:54

Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu

ATV'nin ilgiyle izlenen fenomen programı Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu. Anne Fatma Arat, gözyaşları içinde "12 yaşındaki oğlum İ.K. 4 gün önce kayboldu. Hiç bir yerde bulamıyorum." diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'un ekibi harekete geçti. Büyük gizem dakikalar içinde çözüldü...

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu

Anne Fatma Arat, gözyaşları içinde "12 yaşındaki oğlum İ.K. 4 gün önce kayboldu. Hiç bir yerde bulamıyorum" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu

Esrarengiz olay Salı günü İstanbul Sultanbeyli'de gerçekleşti. 12 yaşındaki İ.K., apartmanın önünde odun kırarken yarım saat içinde sır oldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu

İ.K.'dan geriye ne bir iz ne de bir güvenlik kamerası kaydı vardı. Annesi "Oğlumun başına ne geldiyse o sokakta geldi" dedi.

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu

Yayına ihbar yağdı, Esra Erol'un ekibi harekete geçti. Büyük gizem dakikalar içinde çözüldü.

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu

Esra Erol 4 gündür kayıp olan İ.K'yı yalnızca dakikalar içinde buldu!

SON DAKİKA