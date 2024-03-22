Haberler
Yaşam
Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu
Giriş Tarihi: 22.03.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
20:54
Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu: Öldü sandığı oğluna stüdyoda kavuştu
ATV'nin ilgiyle izlenen fenomen programı Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu. Anne Fatma Arat, gözyaşları içinde "12 yaşındaki oğlum İ.K. 4 gün önce kayboldu. Hiç bir yerde bulamıyorum." diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'un ekibi harekete geçti. Büyük gizem dakikalar içinde çözüldü...