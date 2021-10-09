HaberlerYaşamEsra Erol'da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı
Giriş Tarihi: 09.10.2021 15:17Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 15:17
Esra Erol'da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı
Esra Erol'a katılan Durkadın Kaçar, kocası İbrahim Kaçar'ın başka bir kadın kaçtığını kendisini kuma olarak çağırdıklarını iddia etti. Karı-koca canlı yayında karşı karşıya geldi. İbrahim'in sözleri şoke etti: "Sürekli şiddet görüyordum. Karımın korkusundan dağa kaçtım" İşte ilginç olayın ayrıntıları...