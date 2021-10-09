Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Esra Erol'da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı
Giriş Tarihi: 09.10.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 15:17

Esra Erol'da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı

Esra Erol'a katılan Durkadın Kaçar, kocası İbrahim Kaçar'ın başka bir kadın kaçtığını kendisini kuma olarak çağırdıklarını iddia etti. Karı-koca canlı yayında karşı karşıya geldi. İbrahim'in sözleri şoke etti: "Sürekli şiddet görüyordum. Karımın korkusundan dağa kaçtım" İşte ilginç olayın ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Esra Erol’da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Kocasını arayan Durkadın Kaçar ve eşi İbrahim Kaçar canlı yayında karşı karşıya geldi...

Esra Erol’da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı

Esra Erol'da programının ilk konuğu olarak milyonların önüne çıkan Durkadın Kaçar, eşi İbrahim'in Yeliz'e kaçtığını, beş yıldır büyük acılar çektiğini ve geçimini tek başına sağladığını anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol’da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı

Bu sırada göz yaşları da döken acılı kadın, yüzde 78 engelli oğlu için de Esra Erol'dan yardım istedi. Evine de haciz geldiğini söyledi.

Esra Erol’da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı

Eşi Durkadın'ın kendisini aradığı İbrahim Kaçar, Yeliz Bozak'a kaçtı. Yeliz Bozak'ın Durkadın Hanım'a "Sana kocalık yaptırmadıysam daha da yaptırmayacağım" dediği iddia edildi.

Esra Erol’da büyük şok! Şiddet gören koca karısının korkusundan dağa kaçtı

Ayrıca İbrahim eşine Yeliz'i kuma olarak getirme teklifinde bulundu.

SON DAKİKA