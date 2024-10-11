Giriş Tarihi: 11.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
12:05
Esra Erol'da gündeme gelmişti! 'Sahte Mehdi'den büyük vurgun: Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
ATV ekranlarında izlenme oranları rekor kıran Esra Erol'da akıllara durgunluk veren "Sahte mehdi" olayı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık 200 müridiyle kendisini "mehdi" ilan eden Mustafa Çabuk'un, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonunda "sahte mehdi" Mustafa Çabuk ve sözde 15 müridi gözaltına alındı. İşte detaylar...