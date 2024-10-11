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Giriş Tarihi: 11.10.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:05

Esra Erol'da gündeme gelmişti! 'Sahte Mehdi'den büyük vurgun: Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

ATV ekranlarında izlenme oranları rekor kıran Esra Erol'da akıllara durgunluk veren "Sahte mehdi" olayı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık 200 müridiyle kendisini "mehdi" ilan eden Mustafa Çabuk'un, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonunda "sahte mehdi" Mustafa Çabuk ve sözde 15 müridi gözaltına alındı. İşte detaylar...

İHA
Esra Erol’da gündeme gelmişti! ’Sahte Mehdi’den büyük vurgun: Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.

Esra Erol’da gündeme gelmişti! ’Sahte Mehdi’den büyük vurgun: Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

"MEHDİ'YE BAĞLILIK" TÖRENİ BİLE DÜZENLEDİ!

Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi Ulusa Sesleniyor' programları yapan sözde tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan Çabuk, burada "Mehdi'ye Bağlılık" töreni düzenledi.

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Esra Erol’da gündeme gelmişti! ’Sahte Mehdi’den büyük vurgun: Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
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Esra Erol’da gündeme gelmişti! ’Sahte Mehdi’den büyük vurgun: Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsetti.

Esra Erol’da gündeme gelmişti! ’Sahte Mehdi’den büyük vurgun: Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

KAÇA KAZI YAPARKEN SUÇ ÜSTÜ

Bayramiç'e bağlı Külcüler köyünde bulunan tarikat üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

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