Esra Erol'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız

Esra Erol'da yaşanan olay 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın, kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığı iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'un programına başvurdu. Sabahlara kadar ağladım diyen kadın, 'Eşim bir dünya borcu üstüme yıkıp gitti' açıklamasında bulundu. Mualla Hanım, kardeşiyle birlikte zor günler geçirdiğine değindi. Abla kardeş, yasak aşk yaşayan eşleri; Hüseyin Ve Pınar'ı bir evde yakaladıklarını ileri sürdü. Atar, nafakamı ödesin haklarımı versin hayatımdan gitsin, dedi. Eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatan Mualla Hanım, boşanmak istediğinin altını çizdi. İlişkisini gözler önünde yaşayan Hüseyin'in yasak aşkı Pınar'ın ismini koluna dövme yaptırıp sosyal medyaya attığı görüntüler ekrana yansıdı. Yayına telefonla bağlanan İbrahim Avunduk, eşi Pınar'ın telefonla konuşmalarını yakaladığını paylaştı. Olayı öğrendikten sonra karakola giden talihsiz adam, ablasını da olayı anlattığını belirtti. O anlar canlı yayına böyle yansıdı: Esra Erol'da canlı yayında şok ihanet açıklaması! 'Kocam kardeşimin karısı ile...'