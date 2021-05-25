Esra Erol'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız

Esra Erol'da, yine inanılmaz bir olay yaşandı. Canlı yayına katılan Mualla Hanım, "Kocam Hüseyin, kardeşim İbrahim'in karısı Pınar ile kaçtı" ifadelerini kullandı. Bu sözler milyonları şaşırttı. İşte ihanetin ayrıntıları