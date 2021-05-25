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Haberler Yaşam Esra Erol'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız
Giriş Tarihi: 25.05.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 12:56

'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız

Esra Erol'da, yine inanılmaz bir olay yaşandı. Canlı yayına katılan Mualla Hanım, "Kocam Hüseyin, kardeşim İbrahim'in karısı Pınar ile kaçtı" ifadelerini kullandı. Bu sözler milyonları şaşırttı. İşte ihanetin ayrıntıları

Esra Erol'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız

'da yaşanan olay 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın, kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığı iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'un programına başvurdu.

Esra Erol'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız

Sabahlara kadar ağladım diyen kadın, 'Eşim bir dünya borcu üstüme yıkıp gitti' açıklamasında bulundu.

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Esra Erol'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız

Mualla Hanım, kardeşiyle birlikte zor günler geçirdiğine değindi. Abla kardeş, yasak aşk yaşayan eşleri; Hüseyin Ve Pınar'ı bir evde yakaladıklarını ileri sürdü.

Esra Erol'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız

Atar, nafakamı ödesin haklarımı versin hayatımdan gitsin, dedi. Eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatan Mualla Hanım, boşanmak istediğinin altını çizdi.

Esra Erol'da inanılmaz iddia: Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! Okudukça şaşıracaksınız

İlişkisini gözler önünde yaşayan Hüseyin'in yasak aşkı Pınar'ın ismini koluna dövme yaptırıp sosyal medyaya attığı görüntüler ekrana yansıdı.

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