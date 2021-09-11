HaberlerYaşamEsra Erol'da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok'ta belgelendi
Giriş Tarihi: 11.09.2021 14:54Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 14:55
Esra Erol'da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok'ta belgelendi
Esra Erol'da ihanet şoku yaşandı.1.5 ve 2. 5 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Türkoğlu çiftinin arasına sosyal medya girdi. Tuğçe Türkoğlu, sosyal medyadan tanıştığı Bayram Er'den çocuk beklediğini Esra Erol'da canlı yayınında açıkladı.