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Haberler Yaşam Esra Erol'da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok'ta belgelendi
Giriş Tarihi: 11.09.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 14:55

Esra Erol'da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok'ta belgelendi

Esra Erol'da ihanet şoku yaşandı.1.5 ve 2. 5 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Türkoğlu çiftinin arasına sosyal medya girdi. Tuğçe Türkoğlu, sosyal medyadan tanıştığı Bayram Er'den çocuk beklediğini Esra Erol'da canlı yayınında açıkladı.

Esra Erol’da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok’ta belgelendi

Sosyal medyadan tanıştığı Bayram Er'le birlikte kaçan Tuğçe Türkoğlu Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı.

Esra Erol’da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok’ta belgelendi

atv'de yayınlanan programda çocuklarının geçici velayetinin anne Tuğçe Türkoğlu'nda olduğunu ifade eden Vedat Türkoğlu, eşinden bir an önce boşanmak istediğini söyledi.

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Esra Erol’da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok’ta belgelendi

Vedat Türkoğlu, eşinin kendisinden 30 yaş büyük olan Bayram Er ile birlikte olduğunu dile getirdi.

Esra Erol’da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok’ta belgelendi

Aşkın görüntüleri TikTok'ta!

Esra Erol canlı yayınına bağlanarak Bayram Er'le ilişkisi olduğunu doğrulayan Tuğçe Türkoğlu, kocasının hayatını mahvettiğini iddia etti.

Esra Erol’da şok! Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Yasak aşk TikTok’ta belgelendi

İki çocuk annesi Türkoğlu, TikTok üzerinden birlikte görüntülerini paylaştığı Bayram Er'le mutlu olduğunu belirtirken "Daha önce hayallerimden vazgeçtim. Artık vazgeçmeyeceğim. Senelerce şiddet gördüm" sözlerini kullandı.

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