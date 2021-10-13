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Haberler Yaşam Esra Erol'da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL'lik banka dekontuyla tehdit etti
Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 15:18

Esra Erol'da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL'lik banka dekontuyla tehdit etti

atv'de yayınlanan Esra Erol'da ilginç konular ele alınıyor. Mustafa Yoldaşer, Esra Erol'a başvurdu. 50 gündür kayıp olan eşi Gülşen Yoldaşer bulundu. Karı-koca stüdyoda buluştu. Genç kadının iddiaları güne damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banka dekontuyla tehdit etti
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Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banka dekontuyla tehdit etti

22 yıllık eşim 22 Ağustos'tan beri kayıp diyerek programımıza başvuran Mustafa Yoldaşer Esra Erol sayesinde günler sonra eşi bulundu ve stüdyoda kavuştu. Mustafa Bey'in eşi Gülşen Hanım'ın iddiaları şaşırttı.

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Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banka dekontuyla tehdit etti


Gülşen Hanım eşinin kendisine şiddet uyguladığını, saçlarını kazıdığını, yatağın altında baltayla uyuduğunu iddia etti.

Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banka dekontuyla tehdit etti

Sonrasında ise söylediği böylesi kimsenin aklına gelmez dedirtecek cinstendi.

Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banka dekontuyla tehdit etti

Gülşen Hanım, Mustafa Bey'in kendisine 1 TL para yatırdığını açıklama kısmına da kendisini tehdit ettiğini söyledi ve bunu da canlı yayında ispatladı.

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