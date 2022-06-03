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Haberler Yaşam Esra Erol'da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:03

Esra Erol'da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı!

Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz yıl Esra Erol'da yaşandı. Canlı yayına katılan Mehmet Duman, eşi Hamide'nin 'Yufkacı Muammer'e kaçtığını anlattı. Bu olay, tüm Türkiye'yi ekran başına topladı. Eşine dönmeyen Hamide, geçtiğimiz yıl yufkacı Muammer ile nikah kıydı. Bir süre önce ise Muammer Ay ile elti Hamide yollarını ayırdı. Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı

SABAH İNTERNET
Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı!

Esra Erol'da, geçen yıl ilginç bir olay yaşandı. İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman canlı yayına çıktı.

Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı!

Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta sırra kadem bastığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını açıkladı.

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Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı!

"YUFKACI MUAMMER'E KAÇTILAR"
Mağdur adam, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı!

Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı.

Esra Erol’da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı!

Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabını yolladı.

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