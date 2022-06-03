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Esra Erol'da tanınan yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:03
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
12:03
Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz yıl Esra Erol'da yaşandı. Canlı yayına katılan Mehmet Duman, eşi Hamide'nin 'Yufkacı Muammer'e kaçtığını anlattı. Bu olay, tüm Türkiye'yi ekran başına topladı. Eşine dönmeyen Hamide, geçtiğimiz yıl yufkacı Muammer ile nikah kıydı. Bir süre önce ise Muammer Ay ile elti Hamide yollarını ayırdı. Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı