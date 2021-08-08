Esra Hankulu Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulundu! Ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu

Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun'un adı yine bir kadının ölüymüyle gündeme geldi. Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Uygun ve diğer iki arkadaşı gözaltına alındı. İşte ayrıntılar... Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. ÜMİTCAN UYGUN'UN ESRA HANKULU İLE KALDIĞI KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Son Dakika: Esra Hankulu ölü bulundu! Ümitcan Uygun'un dahli var mı, Aleyna Çakır'ın ölümü ile nasıl bir benzerlik var? | Video ESRA HANKULU'NUN BEDENİNDE DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. ÜMİTCAN UYGUN İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. BAŞSAVCILIK'TAN SON DAKİKA ÜMİTCAN UYGUN AÇIKLAMASI Ankara'nın Mamak ilçesinde Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Başsavcılık, Hankulu'nun yanında bulunan Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un gözaltı süresinin uzatıldığı, genç kadının cansız bedeninin ise kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği ifade edildi. Ümitcan Uygun, Furkan C. ve Dilan C. ek gözaltı süresi talebi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Esra Hankulu'nun ölümü olayı şüphelisi Ümitcan Uygun'un gözaltı görüntüleri ortaya çıktı! ÜMİTCAN UYGUN ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmış, hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti. MÜGE ANLI GÜNLERCE TÜM DETAYLARI ARAŞTIRMIŞTI! ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konu günlerce işlenmişti. Aleyna Çakır'ın ailesi ve olay hakkında bilgisi olanlar dinlendi. Araştırmalar yapıldı, birçok bilgi ve ifade paylaşıldı. Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmasının ardından Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan Müge Anlı'yı ve tepki gösterenleri ölümle tehdit etmişti. Ümitcan Uygun'un ağabeyi Esra Hankulu'nun ölümünün ardından instagram hesabından yine tehditler savurdu. İşte Ümitcan Uygun'un ağabeyinin tehditler savurduğu o paylaşım...