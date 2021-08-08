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Haberler Yaşam Esra Hankulu Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulundu! Ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu
Giriş Tarihi: 08.08.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 10:07

Esra Hankulu Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulundu! Ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu

Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu isimli kadın ölü bulundu. Uygun, gözaltına alınırken, ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu. İşte son dakika gelişmeleri...

SABAH İNTERNET
Esra Hankulu Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulundu! Ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu

Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun'un adı yine bir kadının ölüymüyle gündeme geldi.

Esra Hankulu Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulundu! Ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu

Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Esra Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Uygun ve diğer iki arkadaşı gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...

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Esra Hankulu Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulundu! Ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı.

Esra Hankulu Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulundu! Ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu

Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Esra Hankulu Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulundu! Ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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