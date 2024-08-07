Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle TRT Spor: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı. Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu. Tokyo'da çıktığı ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elendi.

5 Mayıs 2023 tarihinde kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile dünya evine girdi.