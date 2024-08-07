Giriş Tarihi: 07.08.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
22:13
Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle TRT Spor: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. 57 kilo çeyrek finalde Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu eleyen milli boksörümüz adını yarı finale yazdırmıştı. Madalyayı garantilen sporcumuz altını hedefliyor. TRT Spor canlı yayın izle araştırmaları Esra Yıldız Kahraman'ın maçı için başladı. Peki; Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?