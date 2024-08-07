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Giriş Tarihi: 07.08.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:13

Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle TRT Spor: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. 57 kilo çeyrek finalde Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu eleyen milli boksörümüz adını yarı finale yazdırmıştı. Madalyayı garantilen sporcumuz altını hedefliyor. TRT Spor canlı yayın izle araştırmaları Esra Yıldız Kahraman'ın maçı için başladı. Peki; Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle TRT Spor: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Milli boksörümüz altın madalyaya adım adım ilerliyor. Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting ile mücadele edecek Yıldız favoriler arasında gösteriliyor. Boksta garantilenen üç madalya bekleniyor. Peki; Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle TRT Spor: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ESRA YILDIZ KAHRAMAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

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Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle TRT Spor: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ESRA YILDIZ KAHRAMAN YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Maçı canlı yayınla takip etmek isteyenler TRT Spor canlı izle ekranını takip ediyor:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle TRT Spor: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?
Esra Yıldız Kahraman (d. 4 Temmuz 1997 tarihinde Nevşehir'de doğdu. Türk boksör. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerine devam etmektedir.

Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı canlı izle TRT Spor: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final boks maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı. Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu. Tokyo'da çıktığı ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elendi.

5 Mayıs 2023 tarihinde kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile dünya evine girdi.

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