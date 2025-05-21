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Haberler Yaşam EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 22:58

EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşref Rüya ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde "Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardı..." Peki, Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşref Rüya 10. bölüm fragmanı gündemde. Sevilen yapımın gelecek bölümden ipuçları verecek fragman için "Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Dizinin son bölümünde yananların ardından, gelecek bölüm heyecanı yaşanıyor. İşte, Eşref Rüya 10. bölüm fragmanı ve detaylar...

EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI

'Eşref Rüya' 21 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana geldi.

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

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EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardır. Eşref bir yandan Nisan'ı korumak için çabalarken diğer tarafta ona ihanet edenin kimliğini bulmaya çalışır.

EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşreflerin yokluğu ekibin alarm vermesine sebep olurken, kumpası hazırlayan Kadir olayları gizlice takip eder.

EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çiğdem, Atıf'a yaptığı hamleyle büyük bir çıkmaza girer. Oyununu devam ettirmek için büyük riskler almaya hazırdır. Kadir'in üzerindeki şüpheler artarken, ihanetini gizlemek için elinden geleni yapacaktır.