Haberler
Yaşam
EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
22:58
EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşref Rüya ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın son bölümünde "Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardı..." Peki, Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...