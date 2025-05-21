EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardır. Eşref bir yandan Nisan'ı korumak için çabalarken diğer tarafta ona ihanet edenin kimliğini bulmaya çalışır.