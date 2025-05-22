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Haberler Yaşam EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! "Eşref ve Nisan köşeye sıkıştı!" Eşref Rüya son bölüm nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:04

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! "Eşref ve Nisan köşeye sıkıştı!" Eşref Rüya son bölüm nereden izlenir?

Eşref Rüya 21 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerinde Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapım için yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Sevilen dizinin ekrana gelen son bölümünün ardından şimdi gözler 9. bölüme çevrildi. İşte, Kanal D ile Eşref Rüya 9. yeni bölüm izle!

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Eşref ve Nisan köşeye sıkıştı! Eşref Rüya son bölüm nereden izlenir?

Eşref Rüya 9. bölümüyle ekrana geliyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde "Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalıyor..." Peki yeni bölümde neler olacak, izleyenleri neler bekliyor? İşte, Eşref Rüya son bölüm izle linki ve bölümden detaylar...

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Eşref ve Nisan köşeye sıkıştı! Eşref Rüya son bölüm nereden izlenir?

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM İZLE

Kanal D'nin, yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alındı. 'Eşref Rüya' 21 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D'de.

Merakla beklenen dizinin yeni bölümleri için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya

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EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Eşref ve Nisan köşeye sıkıştı! Eşref Rüya son bölüm nereden izlenir?

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardır. Eşref bir yandan Nisan'ı korumak için çabalarken diğer tarafta ona ihanet edenin kimliğini bulmaya çalışır. Eşreflerin yokluğu ekibin alarm vermesine sebep olurken, kumpası hazırlayan Kadir olayları gizlice takip eder.

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Eşref ve Nisan köşeye sıkıştı! Eşref Rüya son bölüm nereden izlenir?

Çiğdem, Atıf'a yaptığı hamleyle büyük bir çıkmaza girer. Oyununu devam ettirmek için büyük riskler almaya hazırdır. Kadir'in üzerindeki şüpheler artarken, ihanetini gizlemek için elinden geleni yapacaktır.

EŞREF RÜYA 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Eşref ve Nisan köşeye sıkıştı! Eşref Rüya son bölüm nereden izlenir?

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.