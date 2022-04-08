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Haberler Yaşam GÜNCEL ET FİYATLARI 2022 LİSTE: Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:30

GÜNCEL ET FİYATLARI 2022 LİSTE: Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?

Artan et fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz satışa çıktığını kaydetti. Bu noktada "Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni gelişmeyle beraber fiyatlarda düşüş olup olmayacağı merak ediliyor. İşte 8 Nisan 2022 Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi güncel et fiyatları...

GÜNCEL ET FİYATLARI 2022 LİSTE: Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?

Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi kırmızı et fiyatları, gelen son dakika açıklamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Bakanlık konuyla ilgili düğmeye bastı. Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi tarafınca Ramazan ayı boyunca ucuz satışın yapılacağı müjdeleni. Bu noktada "Et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel et fiyatları ve tüm detaylar...

GÜNCEL ET FİYATLARI 2022 LİSTE: Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?

ET FİYATLARINA MÜJDE!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu.

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GÜNCEL ET FİYATLARI 2022 LİSTE: Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?

"Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır." diyen Bakan Kirişçi, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." dedi.

GÜNCEL ET FİYATLARI 2022 LİSTE: Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?

"TARIMSAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ DÜNYA GENELİNDE BİR SIKINTI YAŞANIYOR"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Kirişçi, "Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." dedi.

GÜNCEL ET FİYATLARI 2022 LİSTE: Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?

"TÜRKİYE'NİN ET KAYNAĞINDA, KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK"

Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.

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