Haberler Yaşam GÜNCEL ET FİYATLARI 2022 LİSTE: Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:30

Artan et fiyatları ile ilgili Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz satışa çıktığını kaydetti. Bu noktada "Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni gelişmeyle beraber fiyatlarda düşüş olup olmayacağı merak ediliyor. İşte 8 Nisan 2022 Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi güncel et fiyatları...