Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 15:44

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası sona eriyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada bir bir elenen takımların ardından finalin adı belli oldu. Fransa'yı eleyen İspanya'nın ardından Hollanda'yı eleyen İngiltere final biletini aldı. EURO 2024 final maçı canlı yayın kanalı ve saati finalistlerin ardından gündeme geldi. Berlin'de oynanacak İspanya İngiltere maçı için nefesler tutuldu. Peki; EURO 2024 finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 final maçı tarihi dünyanın dört bir yanında bekleniyor. Milli takımımızın çeyrek finalde elendiği Avrupa Şampiyonasında İspanya ve İngiltere finale çıktı. Konuyla ilgili TRT 1 yayın akışı takip ediliyor. İspanya İngiltere maçı canlı izlenecek. Araştırmalar hız kazandı. Peki; EURO 2024 finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 FİNALİSTLERİ MAÇA HAZIRLANIYOR!

9 Temmuz Salı günü oynanan İspanya - Fransa maçı son buldu. Rakibini 2-1 yenen İspanya finale çıkan ilk takım oldu.

Hollanda İngiltere maçı ise 2-1 İngiltere'nin galibiyeti ile tamamlandı. 90+1'de gelen 2. golle birlikte İngiltere finalde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

EURO 2024 final maçı 14 Temmuz Pazar günü oynanacak. Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Grup aşamasından bu yana TRT 1 ekranlarında takip edilen Avrupa Şampiyonası final maçının yine TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Toplamda 331 milyon euro para ödülünün dağıtılacağı Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan takım 8 milyon euro tutarında ek ödeme alacak.

Katılım, galibiyet, tur atlama gibi adımlarda da para kazanan takımlar arasından şampiyonun maksimum para ödülü 28 milyon 250 bin euroya ulaşabilecek.

SON DAKİKA