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EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
15:44
EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası sona eriyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada bir bir elenen takımların ardından finalin adı belli oldu. Fransa'yı eleyen İspanya'nın ardından Hollanda'yı eleyen İngiltere final biletini aldı. EURO 2024 final maçı canlı yayın kanalı ve saati finalistlerin ardından gündeme geldi. Berlin'de oynanacak İspanya İngiltere maçı için nefesler tutuldu. Peki; EURO 2024 finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...