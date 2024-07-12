EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL TARİHİ || EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 final maçı tarihi dünyanın dört bir yanında bekleniyor. Milli takımımızın çeyrek finalde elendiği Avrupa Şampiyonasında İspanya ve İngiltere finale çıktı. Konuyla ilgili TRT 1 yayın akışı takip ediliyor. İspanya İngiltere maçı canlı izlenecek. Araştırmalar hız kazandı. Peki; EURO 2024 finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?