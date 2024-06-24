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Haberler Yaşam GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024'te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:26

GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024'te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?

Avrupa Futbol Şampiyonası hız kesmeden grup maçları ile devam ediyor. A Milli Takım ilk karşılaşmasında mücadele ettiği Gürcistan'ı 3-1 yenerken ikinci maçında Portekiz'e takıldı. 3-0 skorla kaybeden Ay-Yıldızlılar Çekya maçını bekliyor. Bu noktada taraftarlar EURO 2024 puan durumu sıralamasını kontrol ediyor. F grubunda mücadele eden Milliler, son 16 turu biletini almak için mücadele ediyor. Peki; EURO 2024 F grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar? İşte, Türkiye'nin puan tablosu...

GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024’te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?

EURO 2024 puan durumu her maçın ardından güncellenmeye devam ediyor. Grup aşamasında son maçını bekleyen A Milli Takımımız ise gruptan çıkma ihtimalini hala elinde tutuyor. Geçtiğimiz akşam Portekiz karşısında mağlubiyet alan takım bir sonraki maçında Çekya karşısında olacak. EURO 2024 F grubu puan durumu bu noktada yakın mercek altında. Peki; Türkiye EURO 2024'te kaçıncı sırada ve gruptan nasıl çıkar? İşte, merak edilenler...

GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024’te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?

TÜRKİYE PORTEKİZ ADIMINA TAKILDI!

Gürcistan karşısında 3-1 skorla başarılı bir sonuç ortaya koyan A Milli Takım, geçtiğimiz akşam Portekiz ile çıktığı maçta beklentiyi karşılayamadı. Silva ve Fernandes'in gollerinin yanı sıra Samet Akaydın'ın Türkiye kalesine gönderdiği top ile 3 puanı alan Portekiz listede zirveye oturdu.

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GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024’te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024’te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?

EURO 2024 PUAN DURUMU

A GRUBU:

1. Almanya: 6

2. İsviçre: 4

3. İskoçya: 1

4. Macaristan: 0

B GRUBU:

1. İspanya: 6
2. İtalya: 3
3. Arnavutuluk: 1
4. Hırvatistan: 1

C GRUBU:

1. İngiltere: 4
2. Danimarka: 2
3. Slovakya: 2
4. Sırbistan: 1

GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024’te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?

D GRUBU:

1. Hollanda: 4
2. Fransa: 4
3. Avusturya: 3

4. Polonya: 0

E GRUBU:

1. Romanya: 3

2. Belçika: 3
3. Slovakya: 3
4. Ukrayna: 3

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