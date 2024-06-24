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GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024'te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:26
GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024'te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?
Avrupa Futbol Şampiyonası hız kesmeden grup maçları ile devam ediyor. A Milli Takım ilk karşılaşmasında mücadele ettiği Gürcistan'ı 3-1 yenerken ikinci maçında Portekiz'e takıldı. 3-0 skorla kaybeden Ay-Yıldızlılar Çekya maçını bekliyor. Bu noktada taraftarlar EURO 2024 puan durumu sıralamasını kontrol ediyor. F grubunda mücadele eden Milliler, son 16 turu biletini almak için mücadele ediyor. Peki; EURO 2024 F grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar? İşte, Türkiye'nin puan tablosu...