GÜNCEL EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU || EURO 2024’te Türkiye kaçıncı sırada, gruptan nasıl çıkar?

EURO 2024 puan durumu her maçın ardından güncellenmeye devam ediyor. Grup aşamasında son maçını bekleyen A Milli Takımımız ise gruptan çıkma ihtimalini hala elinde tutuyor. Geçtiğimiz akşam Portekiz karşısında mağlubiyet alan takım bir sonraki maçında Çekya karşısında olacak. EURO 2024 F grubu puan durumu bu noktada yakın mercek altında. Peki; Türkiye EURO 2024'te kaçıncı sırada ve gruptan nasıl çıkar? İşte, merak edilenler...