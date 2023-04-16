EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Europower halka arz borsa işlem tarihi vatandaşlar tarafından aratılıyor. 12-13-14 Nisan 2023 tarihleri arasında talep toplanan EUPWR bist kodlu halka arz, toplam 50.000.000 TL nominal değerli payları paylaştıracak. Vatandaşlar, "EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, Europower halka arz kaç lot verdi?" sorularına yanıt aramakta. Hisse satışının 40,60 TL'den yapılan ve eşit dağıtım olan talep toplama sonucu bekleniyor. Peki, EUROPOWER halka arz sonuçları açıklandı mı? EUROPOWER halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar