EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EUROPOWER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI OLACAK?

Europower halka arz tüm yatırımcılara eşit dağıtım olacak. Hisse satışının 40,60 TL'den yapılması planlanıyor. 2.4 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü olan şirket, şirketin yüzde 27,30'luk bölümünü halka açacak. Bu pay için ise 50 milyon hisse dağıtılacak. Talebin çok olması halinde ise 10 milyon pay daha ilave edilecek.