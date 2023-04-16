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Haberler Yaşam EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 09:42

EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Europower halka arz borsa işlem tarihi vatandaşlar tarafından aratılıyor. 12-13-14 Nisan 2023 tarihleri arasında talep toplanan EUPWR bist kodlu halka arz, toplam 50.000.000 TL nominal değerli payları paylaştıracak. Vatandaşlar, "EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, Europower halka arz kaç lot verdi?" sorularına yanıt aramakta. Hisse satışının 40,60 TL'den yapılan ve eşit dağıtım olan talep toplama sonucu bekleniyor. Peki, EUROPOWER halka arz sonuçları açıklandı mı? EUROPOWER halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar

EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EUPWR bist kodlu EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Talep toplama 12 – 13 - 14 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Ko EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar

EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Europowerhalka arz tarihi 12-13-14 Nisan 2023 olarak belirlendi.

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EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EUROPOWER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI OLACAK?

Europower halka arz tüm yatırımcılara eşit dağıtım olacak. Hisse satışının 40,60 TL'den yapılması planlanıyor. 2.4 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü olan şirket, şirketin yüzde 27,30'luk bölümünü halka açacak. Bu pay için ise 50 milyon hisse dağıtılacak. Talebin çok olması halinde ise 10 milyon pay daha ilave edilecek.

EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EUROPOWER HİSSE KODU NE?

Europower hisse kodu EUPWR olacak.

EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? EUROPOWER halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Europower halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

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