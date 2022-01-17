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Haberler Yaşam Ev almak isteyenler dikkat! 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL banka banka konut kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:04

Ev almak isteyenler dikkat! 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL banka banka konut kredisi faiz oranları

Ev almak isteyen ancak peşinatı bulunmayan vatandaşlar, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Pek çok banka ev sahibi olmak isteyenler için kampanyalar ve uygun faizli kredi planları sunuyor. Geçtiğimiz günlerde banka konut kredisi faizlerinin güncellenmesi üzerine vatandaşlar 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL veren bankalar için araştırma yapıyor. Bu rakamlara karşılık sunulan faiz oranı da merak ediliyor. İşte banka banka konut kredisi faiz oranları

Ev almak isteyenler dikkat! 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL banka banka konut kredisi faiz oranları

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisine uygulanan faiz oranları güncellendi. Bu durumda vatandaşlar en düşük faiz ile konut kredisi veren banka hangisi diye araştırıyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları ödeme planına ve kredi miktarına göre belirleniyor. İşte banka banka 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL kredi için belirlenen konut kredisi faiz oranları güncel listesi.

Ev almak isteyenler dikkat! 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL banka banka konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Garanti Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.382,94 TL taksitle ve % 2,21 faiz oranı ile 285.955,43 TL.

Garanti Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.697,31 TL taksitle ve %2,17 faiz oranı ile 563.675,32 TL.

Garanti Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.045,96 TL taksitle ve %2,17 faiz oranı ile 845.515,66 TL.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Ziraat Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 1.695,13 TL.

Ziraat Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 3.390,26 TL.

Ziraat Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 5.085,38 TL.

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Ev almak isteyenler dikkat! 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL banka banka konut kredisi faiz oranları

HALK BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Halk Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 1.628,08 taksitle ve %1,27 faiz oranı ile 195.369,60

Halk Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 3.256,16 TL taksitle ve %1,27 faiz oranı ile 390.739,20 TL.

Halk Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 4.884,24 TL taksitle ve %1,27 faiz oranı ile 586.108,80.

QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

QNB Finansbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.521,69 TL taksitle ve %2,37 faiz oranı ile 302.605,24 TL.

QNB Finansbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.906,30 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 883.126,11 TL.

QNB Finansbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.359,45 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 1.324.687,90 TL.

Ev almak isteyenler dikkat! 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL banka banka konut kredisi faiz oranları

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Akbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 2.365,78 TL.

Akbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 4.731,56 TL

Akbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 7.097,34 TL.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Vakıfbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık
1.642,88 TL taksitle ve %1,29 faiz oranı ile 197.142,80 TL.

Vakıfbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık

1.642,88 TL taksitle ve %1,29 faiz oranı ile 197.142,80 TL.

Vakıfbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık

4.928,61 TL taksitle ve %1,29 faiz oranı ile 591.433,20 TL.

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