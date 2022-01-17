Ev almak isteyenler dikkat! 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL banka banka konut kredisi faiz oranları

HALK BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Halk Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 1.628,08 taksitle ve %1,27 faiz oranı ile 195.369,60

Halk Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 3.256,16 TL taksitle ve %1,27 faiz oranı ile 390.739,20 TL.

Halk Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 4.884,24 TL taksitle ve %1,27 faiz oranı ile 586.108,80.

QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

QNB Finansbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.521,69 TL taksitle ve %2,37 faiz oranı ile 302.605,24 TL.

QNB Finansbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.906,30 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 883.126,11 TL.

QNB Finansbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.359,45 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 1.324.687,90 TL.