Ev almak isteyenler dikkat! 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL banka banka konut kredisi faiz oranları

Ev almak isteyen ancak peşinatı bulunmayan vatandaşlar, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Pek çok banka ev sahibi olmak isteyenler için kampanyalar ve uygun faizli kredi planları sunuyor. Geçtiğimiz günlerde banka konut kredisi faizlerinin güncellenmesi üzerine vatandaşlar 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL veren bankalar için araştırma yapıyor. Bu rakamlara karşılık sunulan faiz oranı da merak ediliyor. İşte banka banka konut kredisi faiz oranları…