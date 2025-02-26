Ev arkadaşını katletti! İfadesi pes dedirtti! " Cüzdanımdan 4 bin TL aldı ben geri isteyince..."

"TAM DÖNÜP GİDECEKKEN..."

Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Aldığı 4 bin lirayı geri aldım. Tam dönüp gidecekken arkamdan saldırdı, beni boyun kilidine aldı. Kurtulmak için salonda duran bıçağı aldım ve salladım. Yaralandığını fark edince evde olan arkadaşımız Hüseyin Emre Ç. kaçtı. Polis ve ambulansı çağırdım. Yarasına tampon yaptım. Fakat ölüm gerçekleşmiş. Tolga'yı öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dedi.