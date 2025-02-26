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Ev arkadaşını katletti! İfadesi pes dedirtti! " Cüzdanımdan 4 bin TL aldı ben geri isteyince..."
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
15:07
Ev arkadaşını katletti! İfadesi pes dedirtti! " Cüzdanımdan 4 bin TL aldı ben geri isteyince..."
Antalya'da tartıştığı ev arkadaşı 23 yaşındaki Tolga Taşkınel'i öldüren 29 yaşındaki Süleyman Ege Sevil'in ifadesi pes dedirtti. Öldürülen Taşkınel'in annesi " Oğlumun madde kulanmadığını biliyorum. Çünkü kullandığı zaman yüzünün rengi değişiyor. Bu olay yaşanmadan önce yanıma geldi ve bir şey yoktu" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...