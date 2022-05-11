En son Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından verilen yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi müjdesi sonrasında güncel ev fiyatlarını merak eden ve fiyatların nasıl bir değişiklik göstereceğini merak edenler bilgi sahibi olmak isteyerek "ev fiyatları düşer mi, artacak mı ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

EV FİYATLARI DÜŞER Mİ, ARTACAK MI VE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL EV FİYATLARI NASIL?

İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il güncel ev fiyatları ve tüm detaylar şöyle;