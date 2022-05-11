Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi müjdesi vermesi sonrasında ev sahibi olmak isteyenler fiyatlarda ne yönlü bir değişim meydana geleceğini öğrenmek isteyerek "ev fiyatları düşer mi, artacak mı ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?" şeklindeki sorulara yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan ev fiyatları düşer mi, artacak mı ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.