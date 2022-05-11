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Haberler Yaşam Ev fiyatları düşer mi, artacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 00:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 00:29

Ev fiyatları düşer mi, artacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi müjdesi vermesi sonrasında ev sahibi olmak isteyenler fiyatlarda ne yönlü bir değişim meydana geleceğini öğrenmek isteyerek "ev fiyatları düşer mi, artacak mı ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?" şeklindeki sorulara yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan ev fiyatları düşer mi, artacak mı ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Ev fiyatları düşer mi, artacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?

En son Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından verilen yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi müjdesi sonrasında güncel ev fiyatlarını merak eden ve fiyatların nasıl bir değişiklik göstereceğini merak edenler bilgi sahibi olmak isteyerek "ev fiyatları düşer mi, artacak mı ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

EV FİYATLARI DÜŞER Mİ, ARTACAK MI VE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL EV FİYATLARI NASIL?

İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il güncel ev fiyatları ve tüm detaylar şöyle;

Ev fiyatları düşer mi, artacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?

Konut kredisi faizleri için 2 yeni kampanyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan, ihtiyacı olan vatandaşların 10 yıl ödeme seçeneği ile 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi ile konut sahibi yapılacağını bildirdi.

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Ev fiyatları düşer mi, artacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?

Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il ortalama ev fiyatları şu şekilde,

Ev fiyatları düşer mi, artacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı Mersin, Aydın ve Antalya'da yaşandı. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Aydın...

Ev fiyatları düşer mi, artacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il güncel ev fiyatları nasıl?

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