Türkiye'nin en iyi haber sitesi

kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

Giriş Tarihi: 29.08.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 09:42
  • 1
  • 99
kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü.

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

  • 2
  • 99
kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir e çevirmeyi başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 99
kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

  • 4
  • 99
kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir e çevirmeyi başardı.

  • 5
  • 99
kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

  • 6
  • 99
kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip lerini kurmanın tadını çıkartıyor.

  • 7
  • 99
kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs :

BİZE ULAŞIN