Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…
Giriş Tarihi: 27.06.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 12:54

Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…

Adana'da Mürsel Maaşoğlu kiracısı Ş.S.'nin sokakta bulduğu kedi ve köpekleri toplayıp evinin içinde beslediğini öğrendi. Olumlu yanıt alamayınca mahkemeye giderek Ş.S.'nin tahliyesini istedi. 3 yılın sonunda verilen tahliye kararı sonrası evine giren Maaşoğlu, gördükleri karşısında şoka girdi!

DHA
Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…

Kentte özel bir firmada satış şefi olarak çalışan Mürsel Maaşoğlu, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki 2 katlı, bahçeli müstakil evini Eylül 2021'de çelik kapı firmasında çalışan S.Ş.'ye kiraladı.

Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…

Bir süre sonra çevredekilerden S.Ş. hakkında şikayetler alan Maaşoğlu, kiracısının sokakta bulduğu kedi ve köpekleri toplayıp evinin içinde beslediğini öğrendi. Kiracısını hayvanları bahçede beslemesi konusunda uyaran Maaşoğlu, olumlu bir karşılık alamadı. Ş.S. ev için kira ödemesi yapmayı da bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…

Maaşoğlu, evin tahliyesi için dava açtı. 3 yıl sonunda mahkeme, evin tahliyesine karar verdi ve Ş.S. evden ayrıldı. Maaşoğlu, teslim aldığı evin her odasını harabeye dönmüş halde buldu ve onlarca kedi ölüsüyle karşılaştı.

Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Mürsel Maaşoğlu, yaşadıklarını anlattı.

Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…

Evi ilk kiraladığı zaman Ş.S.'nin 1 kedi ve 1 köpeği olduğunu bildiğini söyleyen Maaşoğlu, "Ev bahçeli olduğu için tabii ki sorun etmedim. Sonuçta ben de hayvanseverim. Ancak kendisi hayvanseverler camiasında istifçi olarak tanınan biriymiş.

SON DAKİKA