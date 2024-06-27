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Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…
Giriş Tarihi: 27.06.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
12:54
Ev sahibi dairesine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı: Onlarca kedi ölüsü ve…
Adana'da Mürsel Maaşoğlu kiracısı Ş.S.'nin sokakta bulduğu kedi ve köpekleri toplayıp evinin içinde beslediğini öğrendi. Olumlu yanıt alamayınca mahkemeye giderek Ş.S.'nin tahliyesini istedi. 3 yılın sonunda verilen tahliye kararı sonrası evine giren Maaşoğlu, gördükleri karşısında şoka girdi!