Ev sahibi kiracısının kapısını çalmıştı: Fuhuş detayı şoke etti!

Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanın açıklama yaptı.

Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede, "8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şuanda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum. 5 aydır da benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş. Beni hep apartman sakinleri rahatsız ediyordu" diye konuştu.