Ev sahibi kiracısının kapısını çalmıştı: Fuhuş detayı şoke etti!

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 8 ay önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Mikail Dede (46) isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Dede, iddiaya göre 5 aydır kirasını ödemeyen Hacer Kondu'nun evden çıkmasını istedi. Kondu ise evden çıkmadı. Hacer Kondu'nun yanına gelen kişilerin apartmanda hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu'nun uyuşturucu madde kullanıp ve satması üzerine apartman sakinleri sürekli Mikail Dede'yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi. Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü. Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanın açıklama yaptı. Hacer Kondu'nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, 'Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum' dedi. Apartman sakinlerinden Elif Avuçcu ise Kondu'nun üst katında oturan kızı Özgenur Özdemir'in yeni doğum yaptığını ve korkudan sütünün kesildiğini söyledi. Avuçcu, 'Her gün bu kiracıya birileri geliyor. İçiyorlar ve küfür edip bizim evlerimize tırmanıyorlar. Benim kızımın sütü kesildi. Bizim evimizin elektriğini kaçak kullanıyor. Biz şikayetçiyiz' ifadelerini kullandı.