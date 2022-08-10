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Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 09:18

Ev sahibi kiracısının kapısını çalmıştı: Fuhuş detayı şoke etti!

İnanılmaz olay Adana'da gerçekleşti. Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını, kiracısının apartmanda hırsızlık yaptığını ve kiracısının evden çıkarken evi yakması ihtimaline karşı çelik kapıyı söktüğünü iddia etti...

Ev sahibi kiracısının kapısını çalmıştı: Fuhuş detayı şoke etti!

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 8 ay önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Mikail Dede (46) isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Dede, iddiaya göre 5 aydır kirasını ödemeyen Hacer Kondu'nun evden çıkmasını istedi. Kondu ise evden çıkmadı.

Ev sahibi kiracısının kapısını çalmıştı: Fuhuş detayı şoke etti!

Hacer Kondu'nun yanına gelen kişilerin apartmanda hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu'nun uyuşturucu madde kullanıp ve satması üzerine apartman sakinleri sürekli Mikail Dede'yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi.
Mikail Dede,5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.

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Ev sahibi kiracısının kapısını çalmıştı: Fuhuş detayı şoke etti!

Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü.
Çelik kapının sökülmesinin İhlas Haber Ajansı'nda haber olmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik kapının kilitlerinin sökülerek geri takılmasına karar verdi ve çelik kapı geri eve takıldı.


Ev sahibi kiracısının kapısını çalmıştı: Fuhuş detayı şoke etti!

Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanın açıklama yaptı.
Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede, "8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şuanda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum. 5 aydır da benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş. Beni hep apartman sakinleri rahatsız ediyordu" diye konuştu.

Ev sahibi kiracısının kapısını çalmıştı: Fuhuş detayı şoke etti!

Hacer Kondu'nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, "Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum" dedi.


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