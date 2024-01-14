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Haberler Yaşam Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:17

Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!

İstanbul'da üniversite öğrencisi Onur Yavuzyılmaz ve iki arkadaşı, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. Çiftinin evini kiraladı. Ancak çift, 3 bin 500 liralık kirayı 5 kat artırarak 15 bin liraya çıkarttı. Gençlerin duruma tepki göstermesi üzerine Sevgi E., çileden çıktı. Gençlere "evimden çıkın" diyerek sopayla saldırdı!

İHA
Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!

Ev sahibiyle kiracı arasında zam oranı nedeniyle yaşanan kavgalara bir yenisi eklendi. Olayın adresi bu kez İstanbul Sarıyer'di. Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Bir sonra ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 TL'ye yükseltti.

Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!

5 KAT ZAM YAPTILAR!
Geçtiğimiz sene ev sahibi çift, gençlerin kirasını 5 kat arttırarak 15 bin TL yapmak istedi. Gençlerin kabul etmemesi üzerine çift ile aralarında anlaşmazlık başladı. Bu süreçte ise iddiaya göre ev sahibi çift, gençlere tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençlere tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.

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Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!

SOPAYLA SALDIRDI!

Geçtiğimiz günlerde gençlerden Onur Yavuzyılmaz, köpeğini gezdirdiği esnada ev sahibi kadın Sevgi E., ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, "evimden çıkacaksın" diye bağırdı. Bu sıradan kadının gence vurduğu görüldü. Gencin küfür etmesi üzerine kadın daha da sinirlenerek gence vurmaya devam ettiği görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

"Evimden çıkacaksın" dedi, öğrencilere sopayla saldırdı | Video

Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!

ŞOKE EDEN İDDİA: TEHDİT EDİLDİK!

Olayın ardından gençler emniyete giderek kadın hakkında şikayetçi oldu. Evlerine dönen gençleri gece saatlerinde iddiaya göre bir grup sokaktan bağırarak tehdit etti. Bu olay sonrasında da emniyete giderek şikayetçi olan gençlerin, koruma talebinde bulunduğu, korktukları için evlerine gidemedikleri ve arkadaşlarına kaldıkları öğrenildi.

Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!
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