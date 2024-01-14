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Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
12:17
Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!
İstanbul'da üniversite öğrencisi Onur Yavuzyılmaz ve iki arkadaşı, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. Çiftinin evini kiraladı. Ancak çift, 3 bin 500 liralık kirayı 5 kat artırarak 15 bin liraya çıkarttı. Gençlerin duruma tepki göstermesi üzerine Sevgi E., çileden çıktı. Gençlere "evimden çıkın" diyerek sopayla saldırdı!