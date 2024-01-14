Ev sahibi kirayı 5 kat artırdı! Kabul etmeyen kiracıya sopayla saldırdı: Evimden çık!

Ev sahibiyle kiracı arasında zam oranı nedeniyle yaşanan kavgalara bir yenisi eklendi. Olayın adresi bu kez İstanbul Sarıyer'di. Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Bir sonra ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 TL'ye yükseltti.