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Haberler Yaşam Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 16:55

Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...

Duyanları hayrete düşüren olay Antalya'dan. 8 yıldır aynı dairede oturan, sol tarafında kısmi felç bulunan Fatma Yalım (77), ev sahibi tarafından dehşeti yaşadı. Yüzde 100'lük zammı beğenmeyen ev sahibi, yaşlı kadına öyle şeyler yaptı ki, duyanlar şaştı kaldı. İşte haberin ayrıntıları...

İHA
Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...

Antalya'da kalp hastası ve yaşadığı rahatsızlık sonrasına sol tarafında kısmı felç bulunan Fatma Yalım (77), Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde kızı Göksel Yalım ile 8 yıldır aynı adreste yaşıyor. Yalım ailesinin oturduğu evin sahibi geçtiğimiz günlerde diğer kiracıları da bir araya getirerek, kira ücretlerine zam yapılmasını istedi.

Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...

YÜZDE 100'LÜK ZAMMI BEĞENMEDİ

Yalım ailesi toplantıda bin 600 TL olan kirasının 3 bin 500 TL olmasını istedi. İddiaya göre ev sahibi ise yüzde 100'ü geçen zam oranını kabul etmedi. Ev sahibinin is en az 4 bin 500 TL olmasını istediği öğrenildi.

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Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...

EVİN ELEKTRİĞİNİ KESTİ

Bunun üzerine ev sahibinin aboneliği kendi üzerine bulunan evin elektriğini kestiği öğrenildi. Göksel Yalım ise ikametgah belgesi ile aboneliği üzerine alarak, elektriğin yeniden açılmasını sağladı.

Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...

"SOLUNUM CİHAZI OLMADAN NEFES ALAMIYORUM"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fatma Yalım, "Ben kalp ameliyatı oldum. 4 yıldır solunum cihazı ile nefes alıp veriyorum. İki dizimden de ameliyat geçirdim. Solunum cihazı olmadan uyuyamıyorum. Yatağa girmeden onu takıyorum. Solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanıyorum.

Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...

"ELEKTRİĞİM KESİLDİ, MAĞDUR OLDUM"

Elektriğim kesildi, mağdur oldum. Bizim üzerimize bu kadar gelmek zorunda değiller. Bize kimse nasıl yaşadığımızı sormuyor. Beni yaşatan bu makinedir" dedi.

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