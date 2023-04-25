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Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
16:55
Ev sahibi yüzde 100 zammı beğenmedi: Felçli kiracısına öyle şeyler yaptı ki...
Duyanları hayrete düşüren olay Antalya'dan. 8 yıldır aynı dairede oturan, sol tarafında kısmi felç bulunan Fatma Yalım (77), ev sahibi tarafından dehşeti yaşadı. Yüzde 100'lük zammı beğenmeyen ev sahibi, yaşlı kadına öyle şeyler yaptı ki, duyanlar şaştı kaldı. İşte haberin ayrıntıları...