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Ev sahibi yüzde 100'lük zammı beğenmedi: Felçli kiracısına yaptıkları akıl alır gibi değil!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
10:35
Ev sahibi yüzde 100'lük zammı beğenmedi: Felçli kiracısına yaptıkları akıl alır gibi değil!
Duyanları hayrete düşüren olay Antalya'dan. 8 yıldır aynı dairede oturan, sol tarafında kısmi felç bulunan Fatma Yalım (77), ev sahibi tarafından dehşeti yaşadı. Yüzde 100'lük zammı beğenmeyen ev sahibi, yaşlı kadına öyle şeyler yaptı ki, duyanlar şaştı kaldı. İşte haberin detayları...