Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:27

Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…

İzmir'de ev sahibi ile avukatı, kiracıyı usulsüz şekilde evden çıkartmak için akılalmaz bir plana imza attı! Ev sahibinin avukatı Bengisu Düzgüner Okyay, kiracı Zehra Şenyüz'ün kaldığı eve alıcı olarak Çiğdem Kocatepe'yi getirerek evi boşaltması için baskı yaptı. Kiracı Şenyüz'ün avukatı Ersin Sel ise dedektif gibi iz sürerek Çiğdem Kocatepe'nin Bengisu Okyay'ın elemanı olduğunu bilgisine ulaştı. Çıkan kavgada Bengisu Düzgüner Okyay, hem kiracıya hem de avukatına küfürler yağdırınca olay mahkemeye taşındı! İşte şoke eden olayın detayları!

Ceyhan TORLAK
Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…

Şoke eden olay İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde kira artışından kaynaklanan anlaşmazlıkla ilgili görülen davada Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi kiracı Zehra Şenyüz'ün kaldığı dairenin bir alıcı çıkması durumunda ev sahibi tarafından gösterilmesine karar verdi.

Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…

İddiaya göre, 21 Ocak'ta ev sahibinin avukatı Bengisu Düzgüner Okyay adrese yer göstermek için geldi. Avukat Bengisu Düzgüner Okyay, cep telefonundan kiracı Zehra Şenyüz'ü aradı. Şenyüz, Okyay'a avukatının Ersin Sel olduğunu ve kendisini aramasının doğru olmadığını, kararın ve icra dosyasının kesinleşmediğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…

ALICI OLARAK GETİRİLEN KİŞİ AVUKATIN ELAMANI ÇIKTI

Avukat Bengisu Düzgüner Okyay'ın yanında evi almak isteyen kişi olarak Çiğdem Kocatepe'yi getirdi. Yer gösterme sırasında bu durumdan şüphelenen kiracı avukatı Ersin Sel, kimlik tespiti yapılmasını istedi. Bunun üzerine Karşıyaka 2. İcra Dairesi görevlileri alıcı olarak gelen kişinin kimliğini alarak tutanağa geçirdi. Ersin Sel sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmada Çiğdem Kocatepe'nin sahte bir alıcı olduğunu, aslında avukat Bengisu Düzgüner Okyay'ın yanında çalışan elamın olduğunu ortaya çıkardı. Avukat Ersin Sel'in Çiğdem Kocatepe'ye sürekli soru sorması üzerine ev sahibinin avukatı Bengisu Düzgüner Okyay ile arasında yer gösterme sırasında gerginlik yaşandı.

Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…

EV SAHİBİ İSTERSE GİRER BURADA AT OYNATIR!

İddiaya göre, Bengisu Düzgüner Okyay, 'Ev sahibi isterse girer burada at oynatır' şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca Bengisu Düzgüner Okyay'ın yanında alıcı olarak getirdiği Çiğdem Kocatepe'ye avukat Ersin Sel'in sorular sormaya devam etmesi üzerine 'Si… git lan" diye hitap ettiği öne sürüldü. Bu ifadeler Karşıyaka 2. İcra Dairesi görevlileri tarafından tutanakla kayıt altına alındı.

Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…

MESLEKTAŞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Avukat Ersin Sel, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na meslektaşı Bengisu Düzgüner Okyay hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'hakaret' suçlarından şikayetçi oldu. Yaşanan olayla ilgili SABAH'a konuşan avukat Ersin Sel, "Meslektaşım avukat Bengisu Düzgüner Okyay'ın yanında getirdiği Çiğdem Kocatepe sahte alıcı.

SON DAKİKA