Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…

ALICI OLARAK GETİRİLEN KİŞİ AVUKATIN ELAMANI ÇIKTI

Avukat Bengisu Düzgüner Okyay'ın yanında evi almak isteyen kişi olarak Çiğdem Kocatepe'yi getirdi. Yer gösterme sırasında bu durumdan şüphelenen kiracı avukatı Ersin Sel, kimlik tespiti yapılmasını istedi. Bunun üzerine Karşıyaka 2. İcra Dairesi görevlileri alıcı olarak gelen kişinin kimliğini alarak tutanağa geçirdi. Ersin Sel sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmada Çiğdem Kocatepe'nin sahte bir alıcı olduğunu, aslında avukat Bengisu Düzgüner Okyay'ın yanında çalışan elamın olduğunu ortaya çıkardı. Avukat Ersin Sel'in Çiğdem Kocatepe'ye sürekli soru sorması üzerine ev sahibinin avukatı Bengisu Düzgüner Okyay ile arasında yer gösterme sırasında gerginlik yaşandı.