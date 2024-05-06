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Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
09:27
Ev sahibinden akılalmaz oyun: Kiracısının oturduğu daireye başka bir kadını getirip…
İzmir'de ev sahibi ile avukatı, kiracıyı usulsüz şekilde evden çıkartmak için akılalmaz bir plana imza attı! Ev sahibinin avukatı Bengisu Düzgüner Okyay, kiracı Zehra Şenyüz'ün kaldığı eve alıcı olarak Çiğdem Kocatepe'yi getirerek evi boşaltması için baskı yaptı. Kiracı Şenyüz'ün avukatı Ersin Sel ise dedektif gibi iz sürerek Çiğdem Kocatepe'nin Bengisu Okyay'ın elemanı olduğunu bilgisine ulaştı. Çıkan kavgada Bengisu Düzgüner Okyay, hem kiracıya hem de avukatına küfürler yağdırınca olay mahkemeye taşındı! İşte şoke eden olayın detayları!