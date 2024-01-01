Ev sahibinin IBAN oyununu savcılık bozdu

"IBAN'IMI ELE GEÇİRDİ" ŞİKAYETİ

Ancak ev sahibinden yeni bir hamle geldi. Savcılığa giden ev sahibi kiracısını şikayet etti. "Nejla Hanımın sözleşmesi Ekim 2023'te bitti. Bu sürece kadar kira ücretini sözleşmedeki IBAN'a yatırıyordu. Sözleşmesi bittiği için bu IBAN'a bağlı hesabı kapattım. Nasıl elde ettiğini bilmediğim bir şekilde maaş hesabımın IBAN'ını ele geçirmiş ve kiracıymış, kira sözleşmesi devam ediyormuş gibi buraya para yatırmaktadır" dedi. İBAN bilgisini ele geçiren kiracısından şikayetçi oldu.