Giriş Tarihi: 01.01.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
06:40
Ev sahibinin IBAN oyununu savcılık bozdu
Ev sahibi, "Sözleşme bitti" diyerek banka hesabını kapattı. Kiracı ev sahibinin başka bir IBAN'ını bularak kirayı yatırmaya devam etti, ev sahibinin oyununu bozdu. Ancak ev sahibi kiracısını "IBAN'ımı ele geçirdi" diyerek şikayetçi olunca kiracıya "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık ise dikkat çeken bir karara imza attı. Ev sahibinin kiracısının zorda kalmasını sağlamak için banka hesabını özellikle kapattığını vurgulayan savcılık, "Ev sahibinin iyi niyetli olmadığı anlaşılmıştır" dedi. Takipsizlik kararı verdi.