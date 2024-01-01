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Giriş Tarihi: 01.01.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 06:40

Ev sahibinin IBAN oyununu savcılık bozdu

Ev sahibi, "Sözleşme bitti" diyerek banka hesabını kapattı. Kiracı ev sahibinin başka bir IBAN'ını bularak kirayı yatırmaya devam etti, ev sahibinin oyununu bozdu. Ancak ev sahibi kiracısını "IBAN'ımı ele geçirdi" diyerek şikayetçi olunca kiracıya "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık ise dikkat çeken bir karara imza attı. Ev sahibinin kiracısının zorda kalmasını sağlamak için banka hesabını özellikle kapattığını vurgulayan savcılık, "Ev sahibinin iyi niyetli olmadığı anlaşılmıştır" dedi. Takipsizlik kararı verdi.

ARZU KAYA
Ev sahibinin IBAN oyununu savcılık bozdu

Ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarmak için başvurduğu yollardan biri de banka hesabını kapatmak ve kirayı ödemediğini gerekçe göstererek tahliye davası açmak. İstanbul Ümraniye'de de bu durumun bir benzeri yaşandı. 62 yaşındaki Nejla S., 2021 yılının Kasım ayında Sıdıka B.'nin evini 3 bin 600 liraya kiraladı.

Ev sahibinin IBAN oyununu savcılık bozdu

Geçen ekim ayına kadar da kirasını düzgün bir şekilde ödedi. Ancak 56 yaşındaki ev sahibi Sıdıka B. kiracısının 2023 yılının Ekim ayında sözleşmenin bittiğini belirterek banka hesabını kapattı. Bunun üzerine ev sahibin başka bir IBAN numarasını bulan kiracı, ücreti oraya yatırarak ev sahibinin oyununu bozdu.

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Ev sahibinin IBAN oyununu savcılık bozdu

"IBAN'IMI ELE GEÇİRDİ" ŞİKAYETİ
Ancak ev sahibinden yeni bir hamle geldi. Savcılığa giden ev sahibi kiracısını şikayet etti. "Nejla Hanımın sözleşmesi Ekim 2023'te bitti. Bu sürece kadar kira ücretini sözleşmedeki IBAN'a yatırıyordu. Sözleşmesi bittiği için bu IBAN'a bağlı hesabı kapattım. Nasıl elde ettiğini bilmediğim bir şekilde maaş hesabımın IBAN'ını ele geçirmiş ve kiracıymış, kira sözleşmesi devam ediyormuş gibi buraya para yatırmaktadır" dedi. İBAN bilgisini ele geçiren kiracısından şikayetçi oldu.

Ev sahibinin IBAN oyununu savcılık bozdu

KİRACIYA "VERİLERİ ELE GEÇİRME" SORUŞTURMASI
Kiracı Nejla S. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık ise dikkat çeken bir karara imza attı.

Ev sahibinin IBAN oyununu savcılık bozdu

SAVCILIKTAN "EV SAHİBİ İYİ NİYETLİ DEĞİL" KARARI
Şüpheli kiracı Nejla S.'nin kiracılık akdinin halen devam ettiğini belirten savcılık, ev sahibinin kiracısının zorda kalmasını sağlamak için banka hesabını özellikle kapattığını vurguladı.

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