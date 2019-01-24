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Ev ve araba fiyatındaki güvercinlere otel!

Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan "", daha önce bir binada hizmet verirken, yoğun talep nedeniyle 3 blok ile hizmet vermeye başladı.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 11:07
Ev ve araba fiyatındaki güvercinlere otel!

Diyarbakır'da ev ve araba fiyatına satılan güvercinler, yazın klimalı, kışın sobalı oda imkanına sahip ""nde bakılıyor.

Ev ve araba fiyatındaki güvercinlere otel!

Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları için 2014 yılında kurulan "", daha önce bir binada hizmet verirken, yoğun talep nedeniyle 3 blok ile hizmet vermeye başladı.

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Ev ve araba fiyatındaki güvercinlere otel!

Fiyatı bin ila 100 bin lira arasında değişen, "Gökela", "Atlas", "Zeytini", "Külreng", "Narenci" ve "Cigeri" gibi birçok ırktan rengarenk güvercinlerin bulunduğu otelin yaklaşık 4 bin müşterisi bulunuyor.

Ev ve araba fiyatındaki güvercinlere otel!

100 odadan oluşan otelde aylık 500 ila 750 liradan daire kiralayan güvercin sahipleri, binlerce lira masraf yaparak vazgeçemedikleri kuşlarına uygun bir ortam hazırlıyor.

Ev ve araba fiyatındaki güvercinlere otel!

Fındık, fıstık ve bademin yanı sıra onlarca çeşit yem ile beslenen, özenle bakımları yapılan güvercinler, otelde yazın klima ile serinliyor, kışın ise soba ile ısınıyor.

Ev ve araba fiyatındaki güvercinlere otel!

Güvercinler, haftanın bir günü otelde düzenlenen ihale usulü açık artırma ile Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan ve Dubai'ye de gönderiliyor.

Ev ve araba fiyatındaki güvercinlere otel!
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