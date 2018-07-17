Ev yapımı klima

Aşırı sıcakların geldiği yaz aylarında kliması olmayan ortamlar için alternatif bir çözüm icad edildi.. Kesici bir kaç alet ile sizde kolayca bu klima sistemini istediğiniz ortamda kullanabilirsiniz. Öncelkile bir piknik alanlarında kullanılan bir buz kovasına ihtiyacınız var. Buradaki püf nokta buz kovasının ısıyı muhafaza ediyor olması. Bu sayede içeride bulunan soğuk buz parçaları uzun süre etkisini yitirmeden duracaktır. İşleme başlamadan önce baca kısmı için gösterilen bölgeye ayarladığınız baca boyunca kesebileceğiniz bir çizgi çekin. Bu hiza alma işleminden sonra çizdiğiniz noktaları kesmek daha kolay olacaktır İşleme başlamadan önce baca kısmı için gösterilen bölgeye ayarladığınız baca boyunca kesebileceğiniz bir çizgi çekin.. Pervanenizin boyutuna göre çizeceğiniz alanlardan kesim işlemi için hazır hale getirmelisiniz. Şuan buz kovanızın üzerinde iki tane çizilmiş alan bulunuyor olması lazım.. Bu aşamada çizdiğiniz alanları düzgünce kesin. Kestiğiniz alana eski veya kullanılmayan pervanenizi o bölüme yerleştirin.. Diğer alanıda aynı şekilde kestikten sonra baca kısmınızıda oluşturmuş oluyorsunuz.. Kestiğiniz bölüme bacanızı yerleştirin. Kovanızın içine sığabilecek büyüklükte bir buz parçasını buz kovasının içine yerleştirin..