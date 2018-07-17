Ev yapımı klima

Kesici bir kaç alet ile sizde kolayca bu klima sistemini istediğiniz ortamda kullanabilirsiniz.



Öncelkile bir piknik alanlarında kullanılan bir buz kovasına ihtiyacınız var. Buradaki püf nokta buz kovasının ısıyı muhafaza ediyor olması. Bu sayede içeride bulunan soğuk buz parçaları uzun süre etkisini yitirmeden duracaktır.



İşleme başlamadan önce baca kısmı için gösterilen bölgeye ayarladığınız baca boyunca kesebileceğiniz bir çizgi çekin. Bu hiza alma işleminden sonra çizdiğiniz noktaları kesmek daha kolay olacaktır