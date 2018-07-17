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Ev yapımı klima

Giriş Tarihi: 17.07.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 17:09
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Ev yapımı klima
Ev yapımı klima

Aşırı sıcakların geldiği yaz aylarında kliması olmayan ortamlar için alternatif bir çözüm icad edildi..

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Ev yapımı klima
Ev yapımı klima

Kesici bir kaç alet ile sizde kolayca bu klima sistemini istediğiniz ortamda kullanabilirsiniz.

Öncelkile bir piknik alanlarında kullanılan bir buz kovasına ihtiyacınız var. Buradaki püf nokta buz kovasının ısıyı muhafaza ediyor olması. Bu sayede içeride bulunan soğuk buz parçaları uzun süre etkisini yitirmeden duracaktır.

İşleme başlamadan önce baca kısmı için gösterilen bölgeye ayarladığınız baca boyunca kesebileceğiniz bir çizgi çekin. Bu hiza alma işleminden sonra çizdiğiniz noktaları kesmek daha kolay olacaktır

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Ev yapımı klima
Ev yapımı klima

İşleme başlamadan önce baca kısmı için gösterilen bölgeye ayarladığınız baca boyunca kesebileceğiniz bir çizgi çekin..

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Ev yapımı klima
Ev yapımı klima

Pervanenizin boyutuna göre çizeceğiniz alanlardan kesim işlemi için hazır hale getirmelisiniz. Şuan buz kovanızın üzerinde iki tane çizilmiş alan bulunuyor olması lazım..

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Ev yapımı klima
Ev yapımı klima

Bu aşamada çizdiğiniz alanları düzgünce kesin. Kestiğiniz alana eski veya kullanılmayan pervanenizi o bölüme yerleştirin..

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Ev yapımı klima
Ev yapımı klima

Diğer alanıda aynı şekilde ten sonra baca kısmınızıda oluşturmuş oluyorsunuz..

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Ev yapımı klima
Ev yapımı klima

Kestiğiniz bölüme bacanızı yerleştirin. Kovanızın içine sığabilecek büyüklükte bir buz parçasını buz kovasının içine yerleştirin..

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