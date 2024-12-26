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EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:30
2025 yılına yaklaştıkça evde bakım maaşı ve engelli aylığı alan vatandaşlar için yapılacak zam oranları merak konusu oldu. Yeni yılın ilk ayında belirlenecek maaş artış oranları, enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Peki, Ocak 2025 itibarıyla evde bakım maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı kaç TL'ye çıkacak? İşte detaylar...