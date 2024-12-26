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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:30

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

2025 yılına yaklaştıkça evde bakım maaşı ve engelli aylığı alan vatandaşlar için yapılacak zam oranları merak konusu oldu. Yeni yılın ilk ayında belirlenecek maaş artış oranları, enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Peki, Ocak 2025 itibarıyla evde bakım maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı kaç TL'ye çıkacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

Ocak 2025'te maaşlara yapılacak zamlarla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Evde bakım maaşı ve engelli aylığı alan vatandaşlar, yeni yılda hesaplarına yatacak artış miktarını öğrenmek istiyor. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergelere göre zam oranlarının belirlenmesi bekleniyor. Peki, 2025'in ilk ayında evde bakım maaşı ne kadar artacak? Engelli aylığı için yeni tutar ne olacak?

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI MEMUR ZAMMI İLE ARTACAK!

Memur zammı ile sosyal destek ödemeleri artıyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi pek çok ödeme bu noktada artış yaşıyor.

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EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak.

TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netleşecek.

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak.

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

Evde bakım aylığı 9 bin 77 TL olarak ödeniyor. Memur zammı oranıyla artış yaşayacak evde bakım maaşı 3 Ocak günü belirlenecek son enflasyonla ortaya çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ise şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

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