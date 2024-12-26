EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | 2025 Ocak ayında artacak! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

Ocak 2025'te maaşlara yapılacak zamlarla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Evde bakım maaşı ve engelli aylığı alan vatandaşlar, yeni yılda hesaplarına yatacak artış miktarını öğrenmek istiyor. Enflasyon verileri ve ekonomik göstergelere göre zam oranlarının belirlenmesi bekleniyor. Peki, 2025'in ilk ayında evde bakım maaşı ne kadar artacak? Engelli aylığı için yeni tutar ne olacak?