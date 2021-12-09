2022 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla Engelli, 65 yaş aylığı, Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Önümüzdeki günlerde belli olacak 2022 asgari ücretle beraber Engelli, 65 yaş aylığı, Evde bakım maaşı gibi birçok ödenek de artış gösterecek. Bu kapsamda Engelli, 65 yaş aylığı, Evde bakım maaşından faydalanmakta olan binlerce vatandaş yeni ücrete dair detayları merak ediyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan asgari ücret zammıyla beraber bakım aylığı 1797.97 TL'ye yükselmişti. Peki, 2022 Asgari ücret zammıyla beraber bu ücret ne kadar olacak? Engelli, 65 yaş aylığı, Evde bakım maaşı zammı ne kadar, belli oldu mu? İşte tüm detaylar…