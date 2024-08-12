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Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 07:43

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 AĞUSTOS ÖDEME TAKVİMİ | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

Evde bakım maaşı için 2024 Ağustos ayı sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşı ödeme sorgulamaları SMS veya e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Temmuz ayında zamlanan maaş ödeneği her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte, Evde bakım maaşı ödeme takvimi!

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 AĞUSTOS ÖDEME TAKVİMİ | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak bakıma muhtaç hasta, engelli ve onlara bakmakla yükümlü olan yakınlarına ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleşen yardım ödeneği için Ağustos ayı sorgulamaları başladı. Peki, Ağustos 2024 Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 AĞUSTOS ÖDEME TAKVİMİ | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Zamlı evde bakım maaşı Temmuz ayı memur zammı sonrasında netleşti. Evde bakım aylığı 7.608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarıldı.

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EVDE BAKIM MAAŞI 2024 AĞUSTOS ÖDEME TAKVİMİ | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Ağustos ayı evde bakım parası ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi paylaşıldığında haberimize eklenecek.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 AĞUSTOS ÖDEME TAKVİMİ | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 AĞUSTOS ÖDEME TAKVİMİ | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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