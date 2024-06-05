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Haberler Yaşam Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:53

Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek gündemde! Bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak edilen ödenek vatandaşlar tarafından e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Bu yardım desteği her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Peki, 2024 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce hesaplara geçer mi?

Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Haziran ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, bayramdan önce ödemeler hesaplara yatacak mı sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

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Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgilendirme geldiğinde sizler paylaşacağız.

Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR?

Bu yılın Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 7 bin 608 lira ödeniyor.

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