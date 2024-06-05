Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Haziran ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, bayramdan önce ödemeler hesaplara yatacak mı sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?