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Evde Bakım Maaşı 2024 Haziran ayı ödeme takvimi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
15:53
Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek gündemde! Bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak edilen ödenek vatandaşlar tarafından e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Bu yardım desteği her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Peki, 2024 Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce hesaplara geçer mi?