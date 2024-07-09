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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:32
Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?
Evde bakım maaşı 2024 Temmuz ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığı bu ay zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 Temmuz ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?