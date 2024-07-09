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Haberler Yaşam Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:32

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

Evde bakım maaşı 2024 Temmuz ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığı bu ay zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 Temmuz ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

Engelli yakınlarına yapılan evde balım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Temmuz ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, sorgulamalar başladı. Zamlı olarak ödenmesi beklenen sosyal destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında, ne kadar ödenecek?

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak. Bu kapsamda, evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammıyla birlikte 9 bin 77 TL oldu.

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi sorgulama 2024 Temmuz: Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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