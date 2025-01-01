Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:22

Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?

6 aylık enflasyon oranında son veri izleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı rakamlarıyla birlikte emekli ve memur zammı ortaya çıkacak. Bu artış sosyal yardım ödemelerini de etkileyecek. Evde bakım maaşı zammı da bu bağlamda en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2025 Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç para, evde bakım aylığı nasıl artıyor? İşte, detaylar...

Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?

Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı hesapları başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı, engelli bireylerin ailelerine ödenen sosyal destek memur zammı ile artış gösterecek. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?

EVDE BAKIM MAAŞI MEMUR ZAMMI İLE ARTACAK!

Memur zammı ile sosyal destek ödemeleri artıyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi pek çok ödeme bu noktada artış yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?

SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Birçok kalemde artışı etkileyen enflasyon oranları her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanıyor. Buna göre evde bakım maaşı zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu da 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.

Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım aylığı 9 bin 77 TL olarak ödeniyor. Memur zammı oranıyla artış yaşayacak evde bakım maaşı son enflasyonla ortaya çıkacak.

Enflasyon beklentisi ile beklenen rakam şöyle:

Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?

Memurlar için beklenen ocak artış oranı yüzde 11.25.

Bu noktada hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselebilir.

SON DAKİKA