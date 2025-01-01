Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?

SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Birçok kalemde artışı etkileyen enflasyon oranları her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanıyor. Buna göre evde bakım maaşı zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu da 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.