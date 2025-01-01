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Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
13:22
Evde bakım maaşı 2025 ocak zammı: Yeni evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç para?
6 aylık enflasyon oranında son veri izleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı rakamlarıyla birlikte emekli ve memur zammı ortaya çıkacak. Bu artış sosyal yardım ödemelerini de etkileyecek. Evde bakım maaşı zammı da bu bağlamda en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2025 Ocak zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç para, evde bakım aylığı nasıl artıyor? İşte, detaylar...