Haberler
Yaşam
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:44
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?
2025 Şubat ayı evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. Memur maaş zammı ile birlikte, evde bakım maaşında da artış yaşanmıştı. Bu artışın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?