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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:44

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?

2025 Şubat ayı evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. Memur maaş zammı ile birlikte, evde bakım maaşında da artış yaşanmıştı. Bu artışın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Evde bakım maaşları her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. Bakan Göktaş, ocak ayı ödemelerinin yatırıldığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından gözler Şubat ayı için yeni açıklamalara çevrildi. Peki, Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

Bakan Göktaş, ocak ayı ödemelerinin yatırıldığını duyurduğu açıklamada, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bildiğiniz gibi ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatıracağız ve bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 ŞUBAT | Zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek, ayın kaçında, kaç TL?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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