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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı bu yıl ne kadar, kaç TL oldu.? 2022 Evde bakım maaşı (evde bakım parası) ne kadar ödenecek, kaç lira zamlandı?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:42

Evde bakım maaşı bu yıl ne kadar, kaç TL oldu.? 2022 Evde bakım maaşı (evde bakım parası) ne kadar ödenecek, kaç lira zamlandı?

Evde bakım maaşı, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte zamlandı. Bu kapsamda; Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Evde bakım maaşı (evde bakım parası) ne kadar, kaç TL soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından yaşlılara, hastalara ve engellilerin bakımına yönelik verilen özel yardım ödeneği evde bakım maaşı bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı bu yıl ne kadar, kaç TL oldu.? 2022 Evde bakım maaşı evde bakım parası ne kadar ödenecek, kaç lira zamlandı?

Evde bakım maaşı bu yıl ne kadar, kaç TL oldu.? 2022 Evde bakım maaşı (evde bakım parası) ne kadar ödenecek, kaç lira zamlandı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanan enflasyon oranı sonrasında yeni rakamlar netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar kapsamında yer alan Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Evde bakım maaşı (evde bakım parası) ne kadar, kaç TL?

Evde bakım maaşı bu yıl ne kadar, kaç TL oldu.? 2022 Evde bakım maaşı evde bakım parası ne kadar ödenecek, kaç lira zamlandı?

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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Evde bakım maaşı bu yıl ne kadar, kaç TL oldu.? 2022 Evde bakım maaşı evde bakım parası ne kadar ödenecek, kaç lira zamlandı?

İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR

Emekli

Emekli sandığı:

Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25

BAĞ-KUR ESNAF:

Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92

BAĞ-KUR TARIM:

Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35

Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.

Evde bakım maaşı bu yıl ne kadar, kaç TL oldu.? 2022 Evde bakım maaşı evde bakım parası ne kadar ödenecek, kaç lira zamlandı?

KİM NE KADAR ALACAK?

65 yaş aylığı:

Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80

Evde bakım desteği:

Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02

Engelli aylığı:

-%40-69

Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.

Evde bakım maaşı bu yıl ne kadar, kaç TL oldu.? 2022 Evde bakım maaşı evde bakım parası ne kadar ödenecek, kaç lira zamlandı?
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