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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar kaç TL oldu? 2022 Asgari zammı ile yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:24

Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar kaç TL oldu? 2022 Asgari zammı ile yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı belli oluyor!

Asgari ücret zammı merakla beklenirken öte yandan gözler evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı gibi ödeneklere çevrildi. Bilindiği üzere bu zam oranıyla beraber birçok ödenek de zamlanıyor. Hal böyleyken "2022 Asgari ücret zammı ile beraber evde bakım maaşı ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yılki zamla beraber bu ücret 1797.97 TL'ye yükselmişti. Bu kapsamda ödenekten faydalanan vatandaşlar yeni zammı bekliyor. Peki, Yeni 65 yaş ve engelli aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı tutarlarla beraber tüm son dakika gelişmeleri...

Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar kaç TL oldu? 2022 Asgari zammı ile yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı belli oluyor!

Geçtiğimiz yılki zamla beraber evde bakım maaşı 1797.97 TL'ye yükselmişti. Engelli ve 65 yaş aylığı ile beraber asgari ücret zammından etkilenecek olan bu ödeneğe ilişkin detaylar son günlerde araştırma konusu haline geldi. "2022 Asgari ücret zammı ile beraber evde bakım maaşı ne kadar olacak?" soruları bu noktada yanıt arıyordu. İşte asgari ücret zammıyla beraber yeni 65 yaş ve engelli aylığı, evde bakım maaşı hesaplama ekranı...

Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar kaç TL oldu? 2022 Asgari zammı ile yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı belli oluyor!

Geçtiğimiz sene Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş, böylece evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaşmıştı.

Peki 2022 yılında zam ne kadar olacak?

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Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar kaç TL oldu? 2022 Asgari zammı ile yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı belli oluyor!

Henüz asgari ücrete ilişkin zam oranı belirlenmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar kaç TL oldu? 2022 Asgari zammı ile yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı belli oluyor!

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar kaç TL oldu? 2022 Asgari zammı ile yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı belli oluyor!

TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.

İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak

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