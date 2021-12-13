Evde bakım maaşı, Engelli ve 65 yaş aylığı ne kadar kaç TL oldu? 2022 Asgari zammı ile yeni Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı belli oluyor!

Asgari ücret zammı merakla beklenirken öte yandan gözler evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığı gibi ödeneklere çevrildi. Bilindiği üzere bu zam oranıyla beraber birçok ödenek de zamlanıyor. Hal böyleyken "2022 Asgari ücret zammı ile beraber evde bakım maaşı ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yılki zamla beraber bu ücret 1797.97 TL'ye yükselmişti. Bu kapsamda ödenekten faydalanan vatandaşlar yeni zammı bekliyor. Peki, Yeni 65 yaş ve engelli aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı tutarlarla beraber tüm son dakika gelişmeleri...