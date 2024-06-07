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Haberler Yaşam HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 08:55

HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı yeni ayla birlikte sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen devlet desteği hak sahiplerine il il ödeniyor. Hasta, yaşlı, engelli bireyler için ödenen sosyal destek ödemesinde haziran aylıkları sorgulanıyor. Maaşların yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde evde bakım parası bayramdan önce yatar mı sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; 2024 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde? İşte, ayrıntılar...

HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri gündemde. En çok bilinen sosyal destek ödemeleri arasında yer alan evde bakım parası yatan iller listesi Haziran ayı için takip ediliyor. Ayın 15'inde bayram arifesi yaşanmadan önce ödeme alıp almayacağını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında ayın 15'i itibarıyla gerçekleşiyor. Şehir şehir yatırılan ödemeler birkaç gün içerisinde tamamlanıyor ve hak sahiplerinin hesabında görülüyor.

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran itibarıyla başlıyor. Ödemelerin daha erken alınacağı yönünde bir açıklama bulunmuyor.

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HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?

EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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