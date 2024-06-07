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HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
08:55
HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET 2024 || Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce mi?
Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı yeni ayla birlikte sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen devlet desteği hak sahiplerine il il ödeniyor. Hasta, yaşlı, engelli bireyler için ödenen sosyal destek ödemesinde haziran aylıkları sorgulanıyor. Maaşların yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde evde bakım parası bayramdan önce yatar mı sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; 2024 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde? İşte, ayrıntılar...