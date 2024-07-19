EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım parası her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan bireylerin hesaplara yatırılıyor. Temmuz emekli ve memur zammı sonrası artan pek çok maaş gibi evde bakım parası da arttı. Peki, Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte detaylar…