Haberler
Yaşam
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
22:31
Evde bakım maaşı ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Temmuz zammıyla birlikte evde bakım ücreti de değişti. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödeniyor. Peki, Temmuz 2024 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…