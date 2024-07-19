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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 22:31

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Temmuz zammıyla birlikte evde bakım ücreti de değişti. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödeniyor. Peki, Temmuz 2024 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım parası her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan bireylerin hesaplara yatırılıyor. Temmuz emekli ve memur zammı sonrası artan pek çok maaş gibi evde bakım parası da arttı. Peki, Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU

Temmuz zammı sonrası Temmuz ve Aralık döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 9 bin 77 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Temmuz ayı ödemelerinin de 11-15 Temmuz

tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Temmuz 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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