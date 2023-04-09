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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 09:44

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç kimselere verilen evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. Her ayın 15'i ile 31'i arasında evde bakım parası yatırılıyor. Devlet tarafından verilen bu ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 9 Nisan 2023

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller her ayın belli dönemlerinde sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılmaktadır. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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