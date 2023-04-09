Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 9 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç kimselere verilen evde bakım maaşı sorgulamaları başladı. Her ayın 15'i ile 31'i arasında evde bakım parası yatırılıyor. Devlet tarafından verilen bu ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 9 Nisan 2023