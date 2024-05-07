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Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla-sorgula || 2024 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
08:09
Evde bakım maaşı yatan iller listesi tıkla-sorgula || 2024 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Evde bakım maaşı 2024 Mayıs ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Peki, 2024 Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?