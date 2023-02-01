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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı sorgulama: 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 12:10

Evde bakım maaşı sorgulama: 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Şubat ayı ile birlikte başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılmaya başladı. 81 ilde adım adım ödenen bakım aylığı yatan iller listesi 1 Şubat 2023 itibarıyla sorgulanmaya başladı. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, ne kadar oldu? İşte, tüm merak edilenler…

Evde bakım maaşı sorgulama: 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları yanıt aramaya başladı. Her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödenen devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Evde bakım maaşı yatan iller 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla sorgulanmaya başladı. Hak sahipleri banka hesaplarından kontrole başladı. İşte, SMS ve e-devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı sorgulama: 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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Evde bakım maaşı sorgulama: 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat itibarıyla başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor.

Evde bakım maaşı sorgulama: 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı sorgulama: 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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