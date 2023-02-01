Evde bakım maaşı sorgulama: 2023 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Şubat ayı ile birlikte başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılmaya başladı. 81 ilde adım adım ödenen bakım aylığı yatan iller listesi 1 Şubat 2023 itibarıyla sorgulanmaya başladı. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, ne kadar oldu? İşte, tüm merak edilenler…