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Evde bakım maaşı sorgulama: 2024 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce ödenir mi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:59
Evde bakım maaşı sorgulama: 2024 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar, bayramdan önce ödenir mi?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri her yeni ayla birlikte gündeme geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireylerin bakımına yönelik ödenen evde bakım parası bayramdan önce ödenir mi merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar e-devlet ve SMS yoluyla gerçekleşiyor. Peki; 2024 Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?