Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz'da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:47

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz'da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?

Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2024 hesaplamaları başladı. Milyonlarca vatandaşın beklediği memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından belli olacak. Temmuz ayında memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı maaşlarında da artış yaşanacak. Hak sahipleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı zamlı ödemesini sorguluyor. Gözler şimdi 2024 temmuz evde bakım maaşı hesaplamasında. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşına ne kadar zam yapılacak?

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz’da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?

Evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek konusu hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Son açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur maaşına zam gelecek ve birçok kalemde artış yaşanacak. Peki, temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz’da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur zammı ile beraber evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz’da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?

EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar (Bugünkü asgari ücrete göre 467 TL)

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz’da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz’da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

SON DAKİKA