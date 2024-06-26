EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz’da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur zammı ile beraber evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.