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EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz'da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:47
EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 |Temmuz'da evde bakım maaşına ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak netleşti mi?
Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2024 hesaplamaları başladı. Milyonlarca vatandaşın beklediği memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından belli olacak. Temmuz ayında memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı maaşlarında da artış yaşanacak. Hak sahipleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı zamlı ödemesini sorguluyor. Gözler şimdi 2024 temmuz evde bakım maaşı hesaplamasında. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşına ne kadar zam yapılacak?