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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
21:20
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili sorgulamalar devam ediyor. İhtiyaç sahibi bireylerin faydalandığı evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ocak ayında yapılacak olan zamlı ödemelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini öğrenmek isteyen hak sahipleri, SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşının yattığı illere dair sorgulama ekranı...