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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:20

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili sorgulamalar devam ediyor. İhtiyaç sahibi bireylerin faydalandığı evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ocak ayında yapılacak olan zamlı ödemelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini öğrenmek isteyen hak sahipleri, SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşının yattığı illere dair sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 yılının Ocak ayında evde bakım maaşı alan vatandaşlar, zamlı ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağı konusunda merak içinde. Yeni yıl ile birlikte, memur maaşlarına yapılan zam oranına paralel olarak, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardım ödemelerinde de artışlar gerçekleşti. Peki, Ocak 2025'te zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı Ocak ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşlarına zam yapıldı. Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak, bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına verilen maaşlarda önemli bir yükselme yaşandı.

2025 Ocak itibarıyla, evde bakım maaşı önceki tutar olan 9.077,96 TL'den %11,54 oranında bir artışla 10.125,56 TL'ye çıkarıldı.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI OCAK AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15 ila 31'i arasında gerçekleşiyor. Ancak, bu ödemelerin tarihleri illere göre değişiklik gösterebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşlarının ödeme sürecinin başladığını resmi açıklamalarla duyuruyor. Ödemelerin ne zaman yapılacağı hakkında güncel bilgilere Bakanlığın duyuruları ve resmi kaynaklardan ulaşılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULLANIR?

Evde bakım maaşlarının yattığı iller, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolayca öğrenilebilir.

Ayrıca, evde bakım maaşı durumu SMS ile de sorgulanabilir. Bunun için "BAKIYE" yazıp, 4747'ye kısa mesaj gönderilmesi yeterlidir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

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