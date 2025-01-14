EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLELR SORGULAMA 2025: Ocak ayı zamlı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılı Ocak ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşlarına zam yapıldı. Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak, bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına verilen maaşlarda önemli bir yükselme yaşandı.

2025 Ocak itibarıyla, evde bakım maaşı önceki tutar olan 9.077,96 TL'den %11,54 oranında bir artışla 10.125,56 TL'ye çıkarıldı.