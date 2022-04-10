Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller 10 Nisan 2022 I Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 13:15

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Nisan 2022 I Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası sorgulama işlemi her gün gündemdeki yerini koruyor. E-devlet üzerinden yürütülen işlem için "evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak" soruları yanıt arıyor. Engelli, yaşlı ya da hasta gibi bakıma muhtaç kişilere ve ailelerine sağlanan maddi yardım, evde bakım parası yatan iller kapsamında sorgulanıyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Nisan 2022 I Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi dönem dönem olarak açıklanırken ödeme alacak hak sahipleri kendi şehirlerindeki durumu merak ediyor. Her ayın 15'inde yatmaya başlayan maddi yardım için "evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak" soruları gündemde. Peki, 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte E-devlet evde bakım parası sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Nisan 2022 I Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Nisan 2022 I Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Nisan 2022 I Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 10 NİSAN 2022

Ordu

Tokat

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Nisan 2022 I Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

SON DAKİKA