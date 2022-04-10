Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller 10 Nisan 2022 I Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 13:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası sorgulama işlemi her gün gündemdeki yerini koruyor. E-devlet üzerinden yürütülen işlem için "evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak" soruları yanıt arıyor. Engelli, yaşlı ya da hasta gibi bakıma muhtaç kişilere ve ailelerine sağlanan maddi yardım, evde bakım parası yatan iller kapsamında sorgulanıyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...